Na twee coronajaren heeft het Intents Festival in Oisterwijk vrijdag eindelijk weer de poorten geopend. Naast tal van danceacts is er ook een podium met feestartiesten als Jan Biggel, Django Wagner, Henk Dissel en Lamme Frans. In de video zie je de eerste festivalgangers waren er al vroeg bij om het mooiste plekje op de camping te bemachtigen.