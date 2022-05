Superfan Monique gaat drie keer naar ABBA-hologramconcert in Londen

Maar liefst drie keer gaat ze naar hetzelfde hologramconcert van ABBA. Monique Hoevens uit Tilburg is dan ook een échte fan. Donderdagavond was in Londen de première van een reeks concerten en leden van de internationale fanclub waren uitgenodigd. "Het was ongelofelijk", vertelt Monique in Brabant Vandaag.

Het concert van donderdagavond was een speciale première voor VIPS, maar ook de Tilburgse Monique mocht daar dus bij zijn. "Het management had 1200 leden van de internationale fanclub uitgenodigd om tussen de rest van de VIPS te staan. Wij moeten natuurlijk voor de sfeer zorgen. Dat is goed gelukt, we waren een uitbundige menigte", vertelt de superfan.

De superfan is ontzettend blij dat ze donderdag bij het speciale concert mocht zijn. "We hebben staan zingen en dansen op de stoelen. De Zweedse koning en koningin stonden tussen het publiek op Dancing Queen te dansen. En de leden van ABBA waren er ook, dat maakt het natuurlijk heel speciaal. Ze kwamen zelfs het podium nog even op om ons te bedanken. Dus het was echt fantastisch."

Het voelde volgens de fan dan ook als een echt live concert. "Het was zo geweldig", herhaalt ze nog maar eens enthousiast. "Er was ook een spectaculaire lichtshow, het geluid was fantastisch en er was een liveband bij. Ook als je geen fan bent, is dit echt de moeite waard om te zien."

ABBA trad niet live op, het was namelijk een soort hologramconcert. Op het podium was een 3D-projectie van de Zweedse popgroep te zien. "Het wordt in de volksmond een hologram genoemd, maar het is eigenlijk een veel modernere techniek. Ze hebben er vijf weken lang constant aan gewerkt", weet Monique. "Het grote verschil met hologrammen is dat de leden van ABBA hiervoor zelf met speciale pakken aan allerlei bewegingen hebben gefilmd, terwijl ze zongen. Dus op het bepaalde manier staan ze toch zelf op het podium."

Na twee jaar corona is Monique erg blij dat ze ook met de fanclub weer bij elkaar kunnen komen. "De hele community is een grote familie. Ik ben nu in Londen met 1200 ABBA-fans en ik kom overal wel iemand tegen die ik ken. We hebben elkaar al meer dan twee jaar niet gezien, dus iedereen vliegt elkaar steeds in de armen. Het is gewoon één groot feest. In de pubs draaien ze nu ook overal ABBA."

En nu ze toch in Londen is, gaat Monique gewoon nog twee keer naar hetzelfde hologramconcert. "Vrijdagavond is de officiële opening voor publiek en zaterdag ga ik ook nog een keer, voordat ik zondag weer de trein naar Nederland pak."