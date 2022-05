Voetbalclub voor 900 euro opgelicht: feestgangers betalen met vals geld

Tijdens een feest van voetbalploeg Beerse Boys in Middelbeers is er voor 900 euro aan consumpties afgerekend met nepgeld. De ploeg is woedend en heeft aangifte gedaan. Het is onduidelijk wie met de nepbriefjes betaald heeft. "Schaam je diep, lafaard!"

Ron Vorstermans Geschreven door

Het moest een leuke afsluiter van het seizoen worden bij de Beerse Boys , vertelt Joran Hooijen, kantinebeheerder van de club. Zoals gebruikelijk bij veel voetbalclubs werd er zondag een seizoensafsluiter gehouden. "Dan zijn er ongeveer 300 mensen op het sportpark om een beetje te drinken met elkaar, met name onze eigen teams."

"Die briefjes roken ook allemaal naar wasmiddel. "

En gedronken werd er, zowel binnen in de kantine als daarbuiten. Het was een feestelijke dag, vertelt Hooijen. Maar toen de kantinebeheerder en zijn dochter een dag later het geld in de vier kassa's telden, kwamen ze erachter dat bepaalde briefjes niet toch wel erg raar aanvoelden. "Het begon bij een briefje, maar vervolgens bleken het er steeds meer. Die briefjes roken ook allemaal naar wasmiddel. Heel raar. Toen begonnen de alarmbellen te rinkelen. En inderdaad, vervolgens bleek dat meerdere biljetten geen watermerk hadden." In totaal gaat het om achttien briefjes van 50 euro. In totaal 900 euro dus. Hooijen heeft vrijdag aangifte gedaan en het nepgeld ingeleverd bij de politie. De club heeft nog altijd geen idee wie met de briefjes betaald heeft.

"Dit kun je niet alleen, lijkt me."

Wel vermoedt Hooijen dat niet één dader, maar meerdere mensen met het nepgeld betaald hebben. "Want dit kun je niet alleen, lijkt me. Dan was het wel opgevallen omdat we maar vier kassa's hadden", besluit Hooijen, die op de Instagrampagina van de club een boze boodschap heeft geplaatst.