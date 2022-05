Brandweerspullen vanuit Tilburg naar Oekraïne: meer dan ooit nodig

Meer dan ooit wordt in Oekraïne uitgekeken naar de nieuwste zending van de Stichting Firefighters United. Eerder deze vrijdag heeft ze voor collega’s in dit land belangeloos een complete brandweerwagen afgeleverd. Niet voor het eerst maar, vanwege de nu al drie maanden woedende oorlog in Oekraïne, zelden zo hard nodig, zo laat Jan-Toine van Hooft uit Tilburg weten.

Van Hooft (58) en de in het Gelderse Groesbeek wonende Eric Zigenhorn (56) richtten de stichting in 2018 op. Om brandweerspullen die in ons land niet meer gebruikt worden elders een nieuw leven te geven. Het materiaal komt uit heel Nederland en is onder meer met medewerking van de Stichting Brandweer zonder grenzen in Tilburg door de veiligheidsregio’s beschikbaar gesteld. Eerder richtten de brandweerlieden zich, met een andere organisatie, op Kirgistan, een land in Centraal-Azië, ten noordoosten van Afghanistan. Sinds een paar jaar zoekt het tweetal het iets dichter bij huis. Zo hebben ze al eens duiksets, brandweerhelmen, laarzen en een duikbus naar de Oekraïense hoofdstad Kiev gebracht.

"Het is gewoon een passie."

“We beschouwen onze reis en onze projecten niet als werk. Het is gewoon een passie. Bovendien houden we er prettige contacten aan over”, zo vertelde Van Hooft na de overhandiging van een complete tankautospuitwagen bij een brandweerkazerne in Polen. Vanaf deze plek wordt het voertuig overgedragen aan de autoriteiten in Tsjerkasy, een stad in het midden van Oekraïne. “Je hoeft niet te raden hoe er zal worden gereageerd”, weet hij nu al.

Na de overhandiging poseren met Poolse en Oekraïense collega's (foto: Stichting Firefighters United).

Nooit hadden hij en zijn maat kunnen bevroeden dat ze eens een land in oorlog zouden helpen. Het heeft hen er geen moment van weerhouden om ook ditmaal af te reizen. Sterker nog: het project is groter en belangrijker geworden, omdat de actiebereidheid vanuit Nederland hoog is. Onder meer kregen ze medewerking van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

"Er zijn wagens op mijnen gelopen, dit is hard nodig."

Hun nieuwste initiatief komt als geroepen. “Er zijn door de oorlog een aantal voertuigen vernietigd, bij bombardementen of raketaanvallen bijvoorbeeld. Of omdat wagens op mijnen waren gelopen, zo hebben we gehoord van onze collega’s in Oekraïne”, vertelt Van Hooft. In Brabant Vandaag laat hij zien wat er allemaal in de wagen zit die is geschonken. Van Hooft somt op: “Redgereedschap, hoge- en lagedruksystemen, brandslangen, apparaten om bosbranden te bestrijden, ventilatoren, pompen, een schuimblusaanhangwagen. En in de cabine is ruimte voor vijf personen.”

De geschonken wagen (foto: Jan-Toine van Hooft).

De zending bevat, helaas toepasselijk, ook middelen om mensen te bevrijden. Eerder waren al zeven trailers naar de Oekraïense stad Lviv verscheept. Als het aan de ‘firefighters’ zal het niet hun laatste operatie zijn. “De wagens en de inhoud zijn zo operationeel dat ze eigenlijk direct ingezet kunnen worden. De gebruikers hebben hoogstens even tijd nodig om aan de instrumenten te wennen”, zegt Van Hooft, die zondag met een voldaan gevoel thuis zal keren.

"Ik weet zeker dat ze heel blij zullen zijn."