Beschuit met muisjes voor visarenden: eerste kuiken is uit het ei gekropen

Na 38 dagen broeden is het eerste kuiken van de webcam visarenden in de Biesbosch uit het ei gekropen. "Waarschijnlijk is het heel vroeg zaterdagochtend uit het ei gekropen", zegt een enthousiaste boswachter Harm Blom. "Op unieke beelden is te zien dat het kuiken 's nachts al in de weer was om uit het ei te komen. Op die nachtelijke beelden zagen we het ei bewegen en al een barstje in de schaal ontstaan."

Rob Bartol Geschreven door

"Het is een geweldig mooi kuiken", vertelt boswachter Harm Blom. "Het kleintje heeft het kenmerkende streepje op de kop dat veel jonge visarenden hebben. Het lijkt zo uit een Disneyfilm te komen." Behalve dat het ook wel tijd werd dat het ei uit 'moest' komen, was er de afgelopen dagen ook een gedragsverandering te zien bij de aanstaande moeder.

"Je zag haar met de kop scheef naar beneden naar de eieren kijken."

"We zagen de laatste dagen de vrouw al regelmatig gaan staan in het nest, maar dan niet om de eieren te keren", vertelt Blom. "Je zag haar met de kop dan scheef naar beneden kijken naar de eieren. Ook een beetje 'verwonderlijk' kijken. Dat is waarschijnlijk -denken wij- een eerste contact tussen het kuiken en moeder visarend." "Ze kan op zo'n moment beweging in het ei hebben gemerkt, het tikken tegen de schaal hebben gehoord en zelfs het horen van een piepgeluid is niet onmogelijk. Je ziet dit gedrag wel meer bij broedende vogels, vlak voor het moment dat een ei echt uitkomt."

"Het eerste eten heeft het kuiken ook al gehad."

Nu het eerste van de drie eieren is uitgekomen is het wachten op de volgende twee kuikens. "We verwachten het volgende kuiken over twee à drie dagen en het laatste kuiken ook weer twee à drie dagen daarna", vertelt Blom, die ook weet te melden dat vader visarend al kennis is wezen maken met de jongste Biesboschbewoner. "Het eerste eten heeft het kuiken ook al gehad, het eerste hapje werd zaterdagmorgen rond koffietijd gevoerd." In onderstaand videofragment worden de resten van het eerste uitgekomen ei netjes opgeruimd.

