Jongen (16) komt om het leven bij scooterongeluk in Bergen op Zoom

De scooterrijder die zaterdagavond om het leven kwam bij een ongeluk in Bergen op Zoom is een 16-jarige jongen uit de gemeente Woensdrecht. Dat heeft de politie zondagochtend bekend gemaakt.

De scooterrijder kwam rond half zeven in botsing met een auto. Dat gebeurde op de Huijbergsebaan in Bergen op Zoom. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om de jongen te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De jongen is op de plek van het ongeluk overleden.

De vrouw die de auto bestuurde, kwam er zonder verwondingen vanaf. Verkeersspecialisten van de politie onderzoeken hoe het ongeluk kon gebeuren.

