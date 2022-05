Ongetraind de Elfstedentocht wandelen, Natascha uit Handel deed het

In 2019 sloeg het noodlot toe bij Natascha Smeekens uit Handel. In korte tijd kreeg ze maar liefst twee keer kanker. Maar ze genas en wilde wat terugdoen. Om geld voor kankeronderzoek in te zamelen, wandelde ze de Elfstedentocht. Eerst op een loopband en afgelopen week liep ze ongetraind de 207 kilometer voor het 'echie'. Of ze het nog eens gaat doen? "Als ik de ravage onder mijn voeten zie, zal dat nog wel twee jaar duren."

"Ik heb het gehaald", vertelt Natascha vrolijk. Ze is samen met vriendin Paula vanuit Friesland onderweg naar Handel. Tijd genoeg om even terug te kijken. "Kanker is bij mij in een vroeg stadium ontdekt, bij een periodiek onderzoek. Dat is mijn geluk geweest. Daarom wilde ik wat terugdoen." Om geld op te halen voor het KWF, Stichting VIPE en inloophuis De Cirkel liep ze afgelopen november de Elfstedentocht op een loopband in een café. Naar voorbeeld van Maarten van der Weijden die de afstand zwemmend aflegde. "Ik vond de opbrengst van tocht op de loopband wat tegenvallen. Ik had een hoger bedrag in mijn hoofd. Toen kwam idee voorbij om de Elfstedentocht in het echt te wandelen." Daar zijn vast heel wat trainingsuurtjes in gaan zitten? "Helemaal niks, ik heb hem ongetraind gelopen. Niet om stoer te doen, maar ik was nog niet genoeg hersteld van mijn loopbandtocht en had wat andere fysieke klachten. Het enige wat ik heb gedaan, is elke dag vijftien kilometer met de hond gewandeld."

"Iedere ochtend het Friese volkslied zingen. In mijn geval neuriën, ik versta geen klap van het Fries."

Natascha wandelde de afgelopen vijf dagen langs de elf Friese steden van de tocht. "Iedere ochtend stonden we voor de start met achthonderd deelnemers het Friese volkslied te zingen. In mijn geval neuriën, want ik versta geen klap van het Fries." Het was voor Natascha nog een hele toer om op tijd binnen te komen. Net als bij de schaatstocht moet je voor een bepaalde tijd finishen. Ben je een seconde te laat, dan krijg je het elfstedenkruisje niet. Ik heb het gehaald en draag het kruisje op aan mijn moeder."

Natascha uitgeteld na een dag wandelen.

Natascha heeft een voldaan gevoel, al waren er ook moeilijke momenten. "De eerste twee dagen heb ik alleen gelopen. Ik heb slechte momenten gehad en getwijfeld of ik het wel zou halen. Op de tweede dag ben ik van EHBO-post naar EHBO-post gelopen. Ik had zo'n acht blaren. Ook het weer was niet al te best: veel wind en regen."

"Iedere stap deed zeer. Mijn tenen zijn kapot, ik heb blaren. Het is één grote ravage."