Jan Biggel zong z'n hit al duizenden keren: 'Mij verveelt het niet'

Als de moeder van Jan Biggel nog geleefd zou hebben, dan zou ze gezegd hebben: 'Te gast in Kraak? Jongen doe da nou nie'. Maar Jan Biggel deed het toch en was zondag te gast in het praatprogramma van Omroep Brabant. De zingende stukadoor Jan van den Biggelaar uit Liempde is uitgegroeid tot een graag geziene gast op feesten en partijen en dat komt allemaal door dé hit: 'Ons moeder zeej nog'.

De populariteit van zanger Jan Biggel reikt inmiddels tot ver buiten de Brabantse grenzen. Het komende jaar staat zijn agenda bomvol met optredens. En het publiek wil maar één ding: het nummer 'Ons moeder zeej nog' horen. Met dat lied bestormde Van den Biggelaar, de echte naam van de zanger, de Brabantse Top 100. Vanuit het niets kwam hij binnen op de tweede plek. Het is een liedje dat in je hoofd gaat zitten en er ook niet zomaar meer uitgaat "Ik zing dat liedje twee keer per optreden. Ik heb het al duizenden keren gezongen. Mij verveelt het niet", zegt Jan er zelf over.

"Ik ben nooit normaal geweest."

Werken als stukadoor hoeft Jan Biggel niet meer. Zijn gereedschap heeft hij ingeruild voor een microfoon. "Ik hoorde dat er in Nederland honderdduizend nieuwe huizen worden gebouwd. Dat kan ik in mijn eentje niet aan. Daarom ben ik gaan zingen", lacht de populaire zanger. Is het feit dat hij zo normaal is gebleven het geheim achter zijn succes? "Ik ben nooit normaal geweest."

Jan Biggel en zijn overleden vriend Arno Sloot, die een rol speelde in de videoclip van 'Ons moeder zeej nog'.

In KRAAK. komt ook zijn vriendschap met de in januari overleden Arno Sloot ter sprake. "We werkten samen als stukadoor. We hebben we ontzettend veel plezier gemaakt. Tussendoor hebben we af en toe gewerkt. Soms zaten we om elf uur al in de kroeg." Arno was naast stukadoor ook actief als volkszanger.

"Ik heb al mijn liedjes zelf geschreven. Ik heb een eindeloze fantasie!"

Twee jaar geleden brak corona uit en ging de horeca dicht. "Toen had ik een probleem", zegt Jan. "Ik zat zeven dagen in de kroeg. Toen ben ik begonnen met verhalen te schrijven op Facebook en dat sprak aan. Dat is verder uitgegroeid en op een gegeven moment ben ik liedjes gaan schrijven. Ik heb al mijn nummers zelf geschreven. Ik heb een eindeloze fantasie!"