Bestuurder (41) van auto overleden na botsing tegen boom

De bestuurder van een auto is zondagmiddag bij een ongeluk in Den Bosch om het leven gekomen. De wagen waarin hij zat, raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Het ongeluk gebeurde op de Van Broeckhovenlaan. Het slachtoffer is een man van 41 uit Rosmalen.

Hulpverleners zijn massaal uitgerukt nadat het ongeluk werd gemeld. Dat was rond tien over vijf. Er werd onder meer een traumahelikopter ingeschakeld. Door de klap van de botsing vloog het motorblok uit de wagen en kwam enige meters verderop op de weg terecht.

De hulp mocht niet baten (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision Mediaprodukties).

Een deel van de omgeving werd voor onderzoek afgezet (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision Mediaprodukties).