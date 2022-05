112-nieuws: brand appartement in Cuijk • auto belandt in droge sloot

11.45

De 41-jarige vrouw die sinds 21 april werd vermist vanuit Breda is terecht. Een woordvoerder van de politie laat weten dat ze zondag is gevonden in België. De vrouw naar wie begin mei onder meer op de Galderse Meren en in de omgeving van het Mastbos intensief werd gezocht, is fysiek gezien in orde, zo laat de politie weten. In Nederland zal ze nu de benodigde zorg krijgen. Meer informatie over waar de vrouw precies is gevonden en waar ze sinds 21 april is geweest, geeft de politie vanwege privacyredenen niet.

