Pastoor ziedend om grafschennis: 'Trap na voor nabestaanden'

Robert van Aken, pastoor/deken van parochie De Goede Herder in Tilburg, is enorm boos. Hij vindt het onacceptabel wat er de afgelopen nachten op de rooms-katholieke begraafplaats Broekhoven is gebeurd. Daar werden zo'n twintig graven vernield of bestolen van graven. “Een kerkhof is een heilige plek, hier lig je of kom je voor de rust”, meent Van Aken, die dinsdag aangifte gaat doen van de grafschennis.

Van Aken werd maandagmorgen op de hoogte gebracht van het ‘tumult’ dat was ontstaan na de ontdekking van de grafschennis. “Samen met het pastoraal team zijn we direct naar het kerkhof gegaan. Om mensen te ondersteunen, om hen een hart onder de riem te steken. En alles in goede banen te leiden”, vertelt de pastoor.

“Hier is duidelijk over nagedacht, dit is allemaal gepland. De grafschennis was op een bepaald van de begraafplaats, waar onder meer die beelden stonden. Natuurlijk vraag je je af of je dit kunt voorkomen door een betere beveiliging. Ik ben bang van niet. Wanneer iemand zoiets van plan is, dan kun je dat niet tegenhouden. Het bloed steeg me echt naar mijn hoofd toen ik ervan op de hoogte werd gebracht. Hier baal ik echt van."

"Het is jaren goed gegaan, maar dat is nu allemaal verpest. Door een eenling of een groep, wie zal het zeggen. Welke onverlaat haalt zoiets in zijn hoofd? En dat voor een paar centen die je ermee kunt verdienen. Denk eens aan al die dierbaren die daar liggen. En hun nabestaanden die hen daar moesten achterlaten. Die krijgen allemaal een trap na. Bijzonder jammer. Dit doet pijn. Iets weghalen of vernielen vind ik nog erger dan wanneer graven met graffiti worden bespoten. Je steelt niets op een kerkhof.”

Van Aken doet het extra pijn, omdat hij een zwak heeft voor het kerkhof aan de Professor Lorentzstraat. “Ik heb in veel parochies gediend, kom dus op veel begraafplaatsen, maar dit is gezien zijn ligging en inrichting een heel bijzondere rustplaats”, zo verduidelijkt de pastoor die sinds vorig jaar juli in Tilburg actief is.