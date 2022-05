Bronzen beelden van graven gestolen: 'Ga werken voor je centen'

Op de rooms-katholieke begraafplaats Broekhoven aan de Professor Lorentzstraat in Tilburg zijn de afgelopen nachten bronzen beelden gestolen van zeker veertien graven. Zes andere graven moesten het eveneens ontgelden. Nabestaanden hebben een idee wie er achter de grafschennis zit. Ze zinnen op maatregelen tegen de dader. Om nieuwe vernielingen of diefstallen te voorkomen, gaan ze vanaf deze maandagavond surveilleren op en rond het kerkhof.

De beelden die gestolen zijn kosten tussen de 3.500 en 4.000 euro. Veel erger is het verdriet dat de diefstallen hebben veroorzaakt. De nabestaanden zijn ook woedend, omdat er na herhaalde diefstallen van beelden in het verleden, in hun ogen niets aan de beveiliging wordt gedaan.

Pedro was een van de vele mensen die deze maandag naar de begraafplaats waren gekomen nadat de grafschennis als een lopend vuurtje door de betrokken families was gegaan. Veel mensen die er op het kerkhof liggen, zijn afkomstig van woonwagencentra. “We doen er alles aan om de graven van onze familieleden mooi en netjes te houden. Die zijn zo belangrijk voor ons. U kunt wel zien dat ze van een woonwagenkamp afkomstig zijn, De heilige Maria bijvoorbeeld heeft een grote waarde voor ons. We hebben voor die mensen gezorgd toen ze nog leefden en dat willen we ook blijven doen nu ze zijn overleden. Laat ze toch rusten. Zo’n diefstal, dat haal je toch niet in je hoofd? Ga gewoon werken voor je centen.”

Het was niet de eerste keer dat Damen met zo’n respectloos incident te maken kreeg. Vijf jaar geleden werd er van het graf van zijn vader een bronzen duif weggehaald. Ook op andere graven zijn toen onderdelen ontvreemd of vernield. “Daarna is er een nepcamera opgehangen, maar ik hoop echt dat de beheerder nu met een echte camera op de proppen komt. Dit is extra nodig, omdat je, zoals je ziet, alles hier zo dichtgegroeid is. En het hekwerk om de begraafplaats is er ook een van likmevestje. Kijk maar, je kunt hier zo door of onder het gaas het terrein op. Al is het natuurlijk niet normaal dat zo’n beveiliging nodig moet zijn. Wat ik ook niet goed vind, is dat de beheerder hier daklozen laat overnachten.”

Ook bij Marie-Louise overheerst ongeloof. Ze komt bij het graf van haar oma kijken. In 2017 is daar al een groot Mariabeeld gestolen. En ook nu is het raak, een ander Mariabeeld is van het graf gerukt. "Het is in en in triest. Hoe ziek ben je dan als je zoiets doet? Wij hebben er enorm veel ellende van." Marie-Louise zag een bericht op Facebook en is meteen gaan kijken. "Helaas zijn we opnieuw de dupe. Na de vorige keer hebben we het grote beeld al niet meer in brons teruggezet. En bij een ander graf haal ik nu uit voorzorg de beelden weg."

De nabestaanden hebben op eigen initiatief een buurtonderzoek gehouden. Op basis hiervan is een signalement opgesteld. Betrokkenen zeggen dat ze weten wie de grafschennis op zijn geweten heeft, alleen weten ze niet waar de man woont. “Als we hem betrappen, dan denk ik dat de politie te laat is…”, waarschuwt Pedro. Een suggestie om de bronzen beelden uit voorzorg zelf van de graven af te halen, gaat er bij deze Tilburger niet in. “Nee hoor, never nooit.”