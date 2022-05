Geen bussen in Tilburg vanwege onverwachte werkonderbreking chauffeurs

In Tilburg rijden maandagochtend geen bussen vanwege een werkonderbreking van buschauffeurs. De chauffeurs willen meer werkuren voor flexkrachten en gegarandeerd verlof. Daarover zijn ze sinds zeven uur maandagochtend in gesprek met de directeur van Arriva. Tot er duidelijkheid komt wordt er niet gereden vanaf de busremise in Tilburg, laat een woordvoerder namens de buschauffeurs weten.

