Van 'groot gelijk' tot 'schandalig', dit vinden reizigers van busstaking

Het busstation in Tilburg ligt er deze zaterdag leeg en verlaten bij. Buschauffeurs staken voor een betere CAO. Maar niet allemaal; om de verwarring compleet te maken, rijdt er af en toe wél een bus. Zo hebben mensen die een dagje naar de Efteling gaan geluk, hun bus rijdt wél omdat 'ie vanuit Waalwijk is vertrokken.

Voor tekst en uitleg schuiven ze busschauffeur en vakbondslid Sooi van Weeberg naar voren: "Het gaat niet alleen om een beter loon, maar ook om betere regelingen voor oudere werknemers", vertelt hij. Hij verwacht niet dat de werkgevers snel over de brug zullen komen en voorziet een kwestie van de lange adem.

Maar behalve dat er gestaakt, wordt is er weinig actie. Zo'n twintig chauffeurs staan wat te kletsen en drinken koffie. Ze willen weinig kwijt over het waarom van de staking.

Weinig actie Aan de rand van het Tiburgse busstation, staat een knalrode partytent van de vakbond FNV., met het bekendeslogan 'FNV In Actie' erop.

Een groep jongemannen die voorbij wandelt en onderweg is naar een festival, heeft minder begrip. "Schandalig", zegt een jongen over de busstaking. Hij en zijn vrienden nemen dan maar de benenwagen.

Een stel dat met de bus naar het pretpark wil, is opgelucht dat hún bus wel rijdt deze zaterdag. "Heel vervelend zo'n staking, maar we begrijpen het wel, alles wordt duurder", zegt de man. Een vrouw stelt: "Ze hebben groot gelijk."

Naast een beter loon, moeten er vooral ook betere regelingen voor buschauffeurs van boven de zestig komen, vinden de stakers. "Nu mogen ze vanaf 61-jaar een dag in de week minder werken. Wij willen dat dat vanaf 63-jaar twee dagen wordt", zegt Sooi van Weegberg.

Chauffeurs zouden ook eerder dan op hun 67ste moeten kunnen stoppen, aldus de actievoerders. "Het is een zwaar beroep en boven de zestig jaar, krijgen veel mensen kwaaltjes", zegt Sooi.

Dat de reizigers de dupe worden noemt hij vervelend. Maar, zo stelt van Weegberg, die reizigers zijn dan ook ruim op tijd geïnformeerd. Een blik op het bijna verlaten busstation geeft aan, dat die booschap inderdaad bij veel mensen is overgekomen.

Eerder was bekend dat chauffeurs aangesloten bij CNV niet zouden staken, maar in de ochtend was er op het station geen bus te bekennen.

