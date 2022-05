Een uitgestorven busstation in Tilburg: 'Chauffeurs lopen op hun tandvlees'

Het uitgestorven busstation in Tilburg (Foto: René van Hoof) Ondertussen staan de chauffeurs in het zonnetje te staken, bij het hoofdgebouw Volgende Vorige 1/3 Het uitgestorven busstation in Tilburg (Foto: René van Hoof)

Het busvervoer gaat zaterdag de hele dag 'plat' in Tilburg, meldt vakbond FNV. De chauffeurs willen een betere cao, die er vooral voor zorgt dat de werkdruk afneemt. Het is de tweede staking in een landelijke estafette van streekvervoerstakingen. Ook in Twente wordt zaterdag gestaakt.

"De hoge werkdruk en het hoge ziekteverzuim worden door Arriva volledig genegeerd", zegt FNV-bestuurder Marijn van der Gaag fel. Volgens hem wordt er steeds meer beknibbeld op de rittijden. "Je hebt als chauffeur nog nauwelijks tijd om passagiers in en uit te laten stappen of zelf even naar de wc te gaan." Hij spreekt over ziekteverzuim van lokaal 35 procent.

"De boel gaat plat."

FNV organiseert een 24-uurs staking zaterdag en verwacht dat de overgrote meerderheid van de Tilburgse chauffeurs niet rijdt. Dat betekent dat zowel het stads- als streekvervoer op z'n minst flink verstoord zijn. "De boel gaat plat en van negen tot twaalf is er een manifestatie bij het station." Opvallend is dat chauffeurs die aangesloten zijn bij vakbond CNV wél rijden. "Maar ze gaan geen ritten van stakers overnemen. We hebben daar goede afspraken over gemaakt, zodat chauffeurs die wel willen werken niet in de problemen komen", legt Kees de Vos van CNV uit.

"Dit is nooit eerder voorgekomen."

Bij Arriva zijn ze verbaasd dat de ene vakbond het cao-bod wel accepteert en de andere niet. "Ik kan mij niet heugen dat dit ooit eerder is voorgekomen", zegt Tamara Vannuys. Waar de CNV-leden het bod met een tweederde meerderheid accepteerden, veegden de FNV-leden het resoluut van tafel: 95 procent was tegen. De staking komt op een moment dat het Tilburgse busvervoer toch al wat deuken heeft opgelopen. Sinds december rijden er veel minder bussen in de avonden. Vorige week moest Arriva aankondigen dat het nachtnet en enkele streeklijnen stopgezet worden vanwege personeelsterkort.

"We hebben niet genoeg inzetbare chauffeurs."

Al spreekt Arriva zelf over een 'inzetbeperking', omdat er volgens Tamara Vannuys wel voldoende personeel in dienst is in Tilburg. "Alleen door corona zijn rijopleidingen- en examens uitgesteld, evenals operaties en je hebt ook een hoger ziekteverzuim dan eerst." Wat ze wel wil toegeven, is dat daardoor nu meer flexibiliteit van de chauffeurs wordt gevraagd. Al is dat volgens haar maar tijdelijk. Nog meer flexibiliteit is volgens de FNV geen optie. "Onze leden lopen op hun tandvlees. Ze houden met die onregelmatige diensten en veel te scherpe rittijden geen leven over." De Tilburgse chauffeurs zijn volgens Van der Gaag helemaal klaar met de zware roosters.

"Het gaat niet om het geld, maar om de werkdruk."