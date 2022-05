Onverwachte werkonderbreking buschauffeurs Tilburg voorbij

In Tilburg reden tot negen uur maandagochtend geen bussen vanwege een werkonderbreking van buschauffeurs. De chauffeurs willen meer werkuren voor flexkrachten en gegarandeerd verlof. Daarover gingen ze sinds zeven uur 's ochtends in gesprek met de directeur van Arriva.

De werkonderbreking vond plaats nadat in Tilburg was besloten over te schakelen naar een zomerregeling vanwege arbeidskrapte. "Maar er zijn hier genoeg mensen die het werk kunnen doen", betoogde een woordvoerder maandagochtend. "Wij willen dat flexwerkers minstens 32 uur per week kunnen rijden."

Geen deel van estafettestaking

De werkonderbreking was volgens een woordvoerster van Arriva niet van tevoren aangekondigd en maakte ook geen deel uit van de estafettestaking in het streekvervoer voor een betere cao.

Door die estafettestaking lag zaterdag 14 mei het meeste busvervoer in Tilburg stil.

'Nu ben ik voor niets uit mijn bed gekomen'

Reizigers werden maandagochtend vroeg verrast door de werkonderbreking van de buschauffeurs. "Nu ben ik voor niets ,mijn bed uit gekomen", verzuchtte een studente. Een jongen zag wel een voordeel in de werkonderbreking. "Nu kunnen we niet naar school", vertelde hij lachend. "Kan ik mooi naar huis!"

Maar vlak nadat hij dit zei werd bekend dat de dienstregeling weer werd opgestart en de bussen in Tilburg weer zouden gaan rijden. "Houd er wel rekening mee dat nog niet alle bussen volgens de dienstregeling rijden", benadrukt een woordvoerder van Arriva.

