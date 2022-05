Gekruisigde Jezus niet bij grof vuil: hier kan enorme Messias zoal heen

De gebeden van de hoogbejaarde vader van Wilma van Grunsven zijn verhoord: er komt zeker een nieuwe plek voor zijn enorme kruisbeeld. Van kerk tot camping en van huiskamer tot bestolen gemeente: een kleine dertig geïnteresseerden reageerden op een bijzondere oproep die dochter Wilma dit weekend bij Omroep Brabant deed.

Nu hangt de gigantische gipsen Godenzoon nog vredig aan een imposant kruis, ruim twee meter hoog en een meter breed, aan een muur in de woonkamer van de vader van Wilma. Omdat hij met zijn 92 lentes er niet jonger op wordt, hoopt hij dat iemand anders zich nu over Jezus wil ontfermen.

Het beeld was van Wilma's opa en oma. Toen zij beiden niet meer leefden, leek het lot van Jezus te bestaan uit een enkeltje vuilnisstort. Maar daar stak de moeder van Wilma een stokje voor. Want: "Je zet onze Lieve Heer toch niet bij het vuil?"

Om te voorkomen dat Onze Lieve Heer vele jaren later alsnog hetzelfde trieste vuilnis-lot wacht, zoekt Wilma nu namens haar vader naar een nieuwe eigenaar. Eén ding staat vast: na de oproep van zaterdag hebben ze het voor het kiezen. Een aantal opties op een rijtje:

Reünie met glow-in-the-dark-Maria

Marco uit Boxtel ziet de komst van de uit de kluiten gewassen Jezus

zeker wel zitten. Zijn vrouw en hij hebben al eerder een heilige geadopteerd. Want dat een 'spuuglelijke' Heilige Maria bij het vuil zou belanden, van plastic en glow-in-the-dark nota bene, kon zijn vriendin jaren geleden niet verkroppen.

De Moeder van God stond destijds troosteloos bij een prullenbak, aan het einde van de roemruchte Meimarkt in Tilburg. Tijdens de nachtelijke rommelmarkt had niemand haar blijkbaar willen hebben. Maar eind goed al goed: Marco's vriendin nam haar mee en gaf haar een speciaal plekje op hun toilet. "En tot op de dag van vandaag woont ons Marie daar."



Herrijzen in Lithoijen

Heiligschennis en op z'n minst een mistroostig gezicht: ruim anderhalf jaar geleden verruïneerden vandalen met vuurwerk het Jezusbeeld dat waakte over een kruising in Lithoijen. Door BNN/Vara werd er een gerecyclede Lieve Heer, van blikafval, geschonken. Die schroot-Jezus zou tijdelijk zijn, maar het oude beeld is nog altijd niet terug. We kwam er pas geleden een modern, abstract kruis, een kunstwerk.

Toch klom Alexander, inwoner van het bestolen dorp, in de pen: "Mooi zou ik het vinden als we op deze manier Lithoijen zijn kruisbeeld terug zouden kunnen geven. Graag zou ik deze dan ook samen met u en uw vader op de juiste plek willen gaan zetten."

Jezus als happy camper óf toch opnieuw bij iemand thuis

Rud laat weten Jezus graag te zien verschijnen op zijn camping. Ook veel verzamelaars tonen interesse.

Maar als de vader van Wilma de voorkeur geeft aan huiselijke sferen, dan heeft hij ook volop keus. Han bijvoorbeeld wil het beeld graag. Jezus wordt dan wel gepimpt: "Ik zoek speciaal een groot kruisbeeld, omdat ik het wat wil laten moderniseren door een kunstenaar. Om hier een speciale eyecatcher van te maken in huis."

Bij Nathaly thuis 'mag hij altijd komen wonen' en Jezus kan ruim 2000 jaar na zijn geboorte eventueel ook als bruggenbouwer naar Almkerk. Ad schrijft: "Hoewel wij niet katholiek zijn, maar van protestantse huize komen, denken wij dat het beeld juist verbroederend kan werken."

Naar De Heen

De vader van Wilma herinnerde zich dat ooit in Brabant een kruisbeeld gestolen was. En inderdaad: 10 jaar geleden gingen onverlaten in De Heen er met een Messias vandoor. "Als iemand uit De Heen zich meldt, krijgen die voorrang", zegt Wilma vastbesloten.

En warempel: Anuschka ("Ik kom van De Heen") stuurde Omroep Brabant een mail. Of dat wat oplevert moet nog blijken: "Ik ben aan het kijken of we hier op het dorp belangstelling hebben. Wilma mag contact met mij opnemen."

De bal ligt nu dus bij Wilma en haar vader. Later meer. Fingers crossed voor alle geïnteresseerden.



LEES OOK: Gezocht: nieuwe eigenaar met flinke muur voor enorm gipsen Jezusbeeld