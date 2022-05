Doorrijden na een aanrijding: dit zijn de gevolgen

Een groepje jongeren dat zaterdagnacht is geschept door een auto, is door de bestuurder in hulpeloze toestand achtergelaten. De automobilist is met hoge snelheid weggereden na het ongeluk. Daarom is de politie op zoek naar de auto. Maar waarom rijden mensen eigenlijk door na een ongeluk en wat voor gevolgen heeft dat voor ze?

Stel dat je per ongeluk een fietser over het hoofd ziet en hem aanrijdt. De meeste mensen stoppen dan, maar lang niet iedereen. En dat heeft gevolgen. Volgens artikel 7 van de Wegenverkeerswet is wegrijden van een ongeluk namelijk strafbaar. Dat geldt niet alleen als er iemand gewond raakt of overlijdt, maar ook als er alleen blikschade is.

Bewust doorrijden

Weggebruikers kunnen er bewust voor kiezen om door te rijden, volgens strafrechtadvocaat Joris van 't Hoff.

"Ze weten dat ze fout zitten, omdat ze bijvoorbeeld gedronken hebben of flink te hard reden. Er dreigt voor hen een flinke straf. Ze zien doorrijden dan als de efficiëntste tactiek", legt hij uit. Volgens hem kan het ook zo zijn dat mensen bij blikschade een boete willen ontlopen. Ook de angst dat hun no-claimkorting op de verzekering eraan gaat, kan een reden zijn om door te rijden.

Onbewust doorrijden

Maar iemand kan ook simpelweg niet in de gaten hebben dat hij betrokken is bij een ongeluk. “Iemand kan bijvoorbeeld heel hard de radio aan hebben of geluiddempende oortjes in hebben. Dat is allebei niet strafbaar in het verkeer”, legt Van 't Hoff uit.

Ook onwetendheid speelt een rol. "Sommige bestuurders weten bijvoorbeeld niet eens dat je moet stoppen na lichte schade aan een ander voertuig." Dit kan leiden tot een mildere straf of zelfs vrijspraak.

Paniek en in shock

Mensen kunnen ook uit paniek doorrijden. Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen: “Wanneer mensen worden geconfronteerd met gevaar, reageren ze intuïtief.” Vluchten is volgens hem dan puur overlevingsdrang.

Deze mensen kunnen hun fout rechttrekken door zich alsnog binnen twaalf uur te melden bij de politie, als ze dan nog niet opgespoord zijn. Het moet dan wel gaan om blikschade. Iemand hulpeloos en gewond achterlaten, is meteen al strafbaar.

Als iemand zich niet binnen die twaalf uur meldt, is dat dus strafbaar. De maximale straffen voor doorrijden na een ongeval:

een boete van 8100 euro,

een gevangenisstraf van drie maanden,

vijf jaar je rijbewijs kwijt.

Dit komt dan bovenop de straf voor de aanrijding zelf, maar de maximale straffen komen volgens Van 't Hoff weinig voor. Voor het bepalen van de straf wordt er volgens hem namelijk per zaak gekeken naar de bestuurder, schade en situatie: "Iedere doorrijding heeft weer een ander verhaal."

