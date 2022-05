Het Spookslot in het klein: Sanne kan Eftelingattractie niet missen

Het Spookslot gaat dicht en dat zat bij Sanne Bakermans uit Diessen niet helemaal lekker. Ze kon de attractie echt niet missen en bouwde daarom het sprookjeskasteel na in het klein. "Als een eerbetoon aan mijn lievelingsattractie."

Sanne Bakermans wilde als eerbetoon eerst een tekening maken, maar later koos ze toch voor een miniatuur te maken van haar favoriete griezelhuis. En dat is gelukt: "Na veel YouTubefilmpjes, geduld en een paar tegenslagen", zegt de Efteling-fan lachend.

Na drie maanden tijd stond daar het slot voor haar neus. De 32-jarige fan is dan ook zeker tevreden over haar mini-attractie. "Het was heel ontspannend en echt leuk om te doen." Sanne is zelf al wel thuis in de creatieve wereld. Ze is dan ook online actief onder de artiestennaam Brenna Ivy Art.

Sanne is al bijna heel haar leven fan van de Efteling. "Zolang als ik me kan herinneren, kom ik daar al", zegt ze. Ze was drie toen ze daar voor het eerst was, samen met haar moeder. "Het voelt daar elke keer echt als thuiskomen. Zo'n magische plek, ik word daar gewoon altijd blij van."