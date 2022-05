Spookslot verdwijnt, Danse Macabre niet: Efteling komt met griezelgebouw

De Efteling krijgt in 2024 een nieuw 'huiveringswekkend themagebied' van 17.000 vierkante meter groot, waarbij alles draait om de nieuwe attractie Danse Macabre. Eyecatcher moet een twintig meter hoog gebouw worden, een oude abdij waar het publiek getrakteerd wordt op ijzingwekkende avonturen. Hoe die avonturen er precies uitzien, houdt het park vooral nog even griezelig stil.

De griezelattractie komt op de plek waar altijd het Spookslot heeft gestaan. Het slot wordt na de zomer gesloopt, omdat het flink is verouderd. Danse Macabre is het bekende klassieke muziekstuk dat jarenlang te horen was in het Spookslot. En die muziek krijgt een prominente rol.

De omgeving is een mysterieus decor, waarin het twintig meter hoge attractiegebouw meteen de aandacht vangt. Alles draait om griezelen. "De sfeer van het Spookslot zal zeker terugkeren", aldus Efteling-woordvoerder Stefan van Gils. "Ook zullen elementen uit het oude Spookslot en onderdelen van de oude Spookslot-tekeningen die ooit door ontwerper Ton van de Ven zijn gemaakt, in Danse Macrabre worden verwerkt." Van Gils vervolgt: "Het gaat wel een hele andere beleving worden in een moderner jasje, maar je ziet wel dingen terug van vroeger."

Het nieuws dat het iconische spookslot na de zomervakantie wordt gesloopt, leidde tot veel teleurgestelde reacties van Efteling-liefhebbers. Een petitie tegen het voornemen van het pretpark werd in korte tijd duizenden keren ondertekend. "Het is voor ons belangrijk dat het gevoel van het Spookslot blijft behouden, want ook voor ons is het een iconische attractie waar we met spijt afscheid van nemen. Die attractie werd in 1978 gebouwd, en hij is nu echt toe aan vervanging. Liever hadden we het bewaard en hersteld, maar dat was gewoon niet mogelijk", vertelt de woordvoerder nu.

Verder wil de Efteling nog niet zoveel verklappen. "Alles draait om griezelen, maar wat de attractie precies wordt, dat houden we nog even voor ons", zegt een woordvoerder. Wel is duidelijk dat Danse Macabre voor hele kleine kindjes te spannend zal zijn. Het griezelgebouw is toegankelijk vanaf 8 jaar. In het themagebied komen verder bijpassend entertainment, horeca en een souvenirwinkel, waar ook volop gegriezeld zal worden. Dat zou een show kunnen zijn, of acteurs die de bezoekers laten schrikken. De sloop en de opbouw van Danse Macabre zullen enkele jaren gaan duren. De attracties die er omheen liggen, blijven gewoon toegankelijk.