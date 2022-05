Drie nieuwe sterrenrestaurants in Brabant

Brabant heeft drie nieuwe sterrenrestaurants: Vigor in Vught, Alma in Oisterwijk en Pikaar in Hilvarenbeek. Ieder jaar deelt Michelinsterren uit aan de beste, exclusiefste restaurants. Onder een groot applaus werden de nieuwe sterrenkoks het podium op geroepen en namen zij de Michelinster in ontvangst.

Vigor Vught

Als eerste mocht restaurant Vigor in Vught zijn ster in ontvangst nemen. Lars Albers, chef en eigenaar van Vigor kreeg zelfs een extra schouderklopje. Hij werd door de inspecteurs een krachtige nieuwkomer in de selectie genoemd.

Alma Oisterwijk

Alma, het restaurant van Wouter van Laarhoven uit Oisterwijk mocht ook de stervormige culinaire onderscheiding ontvangen. Dit is overigens niet de eerste Michelin-prijs voor Alma. Eerder ontving het restaurant ook al een Bib Gourmand. Deze worden uitgereikt aan restaurants waar de prijs-kwaliteitverhouding tip-top in orde is.

Alma wint dit jaar ook een Sommelier award, deze is voor Malou Hagenaars. Alma bestaat namelijk uit een bistro en een bodega.

Pikaar Hilvarenbeek

De laatste nieuwe Michelinster gaat dit jaar richting Hilvarenbeek. Daar gaat Cas Pikaar met de prijs naar huis. Met zijn 25 jaar, is hij ook meteen de jongste winnaar dit jaar. Zijn overwinning zat er al een beetje aan te komen: twee jaar terug won hij namelijk al de Michelin Young Chef Award.

De inspecteurs van Michelin gaan anoniem langs bij de restaurants om de boel eens grondig te fijnproeven. Ze letten dan natuurlijk op de smaak van het eten, maar ook hoe het gepresenteerd wordt. Ook houden ze de prijs-kwaliteit in de gaten, oftewel krijg je waar voor je geld?

Wanneer een restaurant eens ster krijgt betekent dat volgens Michelin het volgende:

-1 ster: 'Uitstekende keuken.'

-2 sterren: 'Een verfijnde keuken die een omweg waard is.'

-3 sterren: 'Een uitzonderlijke keuken die een reis waard is.'

Restaurant Oonivoo uit Uden heeft dit jaar zijn Michelinster moeten inleveren.

Elk jaar is het voor restaurants spannend of je je ster mag behouden. Deze restaurants mogen ook komend jaar met hun culinaire prijs shinen:

- Tribeca in Heeze (2 sterren)

- Lindehof in Nuenen (2 sterren)

- De Treeswijkhoeve in Waalre (2 sterren)

- Wolfslaar in Breda

- Noble Kitchen in Cromvoirt

- Wiesen in Eindhoven

- Zarzo in Eindhoven

- Tillia in Etten-Leur

- De Rozario in Helmond

- Noble in Den Bosch

- Sense in Den Bosch

- Zout & Citroen in Oosterhout

- Versaen in Ravenstein

- Wollerich in Sint-Oedenrode

- O&O in Sint Willebrord

- Monarh in Tilburg

- Eden in Valkenswaard

- Vista in Willemstad

- Mijn Keuken in Wouw

Bekijk hieronder een volledig overzicht van de culinaire hotspots: