Doodsbedreiging met vuurwapen: man uit Best (38) moet de cel in

Een doodsbedreiging, verboden vuurwapenbezit en mishandeling van zijn vrouw: het komt een man van 38 uit Best te staan op 92 dagen cel en een taakstraf. Voor zijn arrestatie rukte destijds een enorme, zwaarbewapende politiemacht uit. De rechter in Den Bosch deed maandag uitspraak in de zaak.

Eind vorig jaar, op 21 december, reed een automobilist 's ochtends vroeg de Joe Mannweg in Best in. Hij hoorde iemand om hulp roepen en plotseling dook een man met zijn hond op, vlakbij zijn auto.

Die automobilist kreeg een vuurwapen op zich gericht en werd toegeroepen dat hij moest wegwezen. Terwijl hij gas gaf, werd er een schot in zijn richting gelost. Dat maakte, zo werd tijdens de rechtszaak duidelijk, diepe indruk op de man die juist afkwam op hulpgeroep.

Ook zijn vrouw in haar gezicht gestompt

De man die het vuurwapen afvuurde, heeft volgens een psycholoog een 'onrijpe persoonlijkheidsontwikkeling'. De rechter vindt hem daarom verminderd toerekeningsvatbaar. Maar niet helemaal, dus er werd wel een straf opgelegd.

Niet alleen voor de doodsbedreiging, zoals de situatie met de toevallig passerende automobilist door de rechter is uitgelegd. In de slaapkamer van de verdachte werd een doorgeladen wapen gevonden, onder een kussen. Verder had hij nog extra patronen. Ook voor dat verboden vuurwapenbezit krijgt hij straf.

Tot slot heeft de man ook zijn eigen vrouw mishandeld. Dit gebeurde veel eerder al, in oktober 2020. Ze hadden ruzie over onder meer drugsgebruik van de verdachte. Tijdens die ruzie sloeg hij zijn vrouw met zijn vuist in haar gezicht.

In totaal legde de rechter een celstraf op van 210 dagen, waarvan 118 voorwaardelijk. Ook kreeg hij 90 uur taakstraf en moet hij een oude, voorwaardelijk opgelegde taakstraf alsnog uitvoeren, nu hij weer de fout is ingegaan.

Een grote politiemacht rekende de man in.