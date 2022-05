Tanken in Duitsland fors goedkoper: is op en neer rijden de moeite waard?

Ga jij naar Duitsland toe om te tanken? Vanaf woensdag 1 juni kan dat weleens heel lucratief voor je zijn. Door een flinke accijnsverlaging in Duitsland is een liter benzine zomaar 50 cent goedkoper dan in Nederland. Zelfs een rit van 200 kilometer kan zo nog voordeel opleveren. Hier kun je zien hoeveel jij kan besparen.

Duitsland verlaagt per 1 juni drie maanden lang de belasting met 35 cent per liter. En daardoor zou het kunnen dat een liter E10 bij onze oosterburen straks zo’n 1,72 euro kost. Een stuk goedkoper dan de ongeveer 2,35 euro per liter in Nederland.

Dan kan een ritje vanuit bijvoorbeeld Cuijk of Boxmeer je 20 euro per tankbeurt schelen. Met ongeveer 20 minuten heen en 20 minuten terugrijden is dat wel de moeite. Of vanuit Deurne even de grens over bij Venlo en je hebt 15 euro bespaard.

Zelfs een rit vanuit Tilburg levert je ruim 7 euro winst op. Maar of het de moeite waard is om daarvoor bijna 2,5 uur in de auto te zitten (2 keer 1 uur en een kwartier) is nog maar de vraag. Voor veel plekken in Brabant is tanken in België een veel slimmer plan.