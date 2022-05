Uitgaansgeweld in Etten-Leur: twee leden van motorclub opgepakt

Een 29-jarige man uit Bergen op Zoom en een 40-jarige man uit Capelle aan den IJssel zijn maandagochtend van hun bed gelicht door de politie. Het duo behoort tot een 'outlaw' motorclub en wordt verdacht van betrokkenheid bij een openlijke geweldpleging in het centrum van Etten-Leur. Mogelijk zullen er nog meer aanhoudingen volgen.

Op 23 april om kwart over een 's nachts kreeg de politie een melding dat er een vechtpartij was in het winkel- en horecagebied rondom de Markt. Een groep mannen die kleding droeg van motorclub zou volgens meerdere getuigen vernielingen hebben gepleegd en iemand hebben mishandeld in een horecazaak.

Die nacht was niet duidelijk wie zich hadden misdragen. Er werd toen niemand opgepakt.

Aanhoudingen

Wel is direct daarna een onderzoek gestart. Daarbij kwamen de mannen uit Bergen op Zoom en Capelle aan de IJssel in beeld. De verdachten worden strafrechtelijk vervolgd. De gemeente Etten-Leur bekijkt met welke maatregelen ze een herhaling van het geweld kan voorkomen.