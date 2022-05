Geel voor Seff (10) die zijn shirt uittrekt na goal in kampioenswedstrijd

Een shirtje uittrekken nadat je hebt gescoord, kan je duur komen te staan. Dat heeft Seff Lichteveld uit Berghem op 10-jarige leeftijd al ervaren. De kleine spits kreeg er geel voor en moest ook nog 5 minuten voor straf naar de kant. En dat allemaal in de kampioenswedstrijd van 'zijn' Berghem Sport, zaterdag op sportpark De Koppelsteeg. Gelukkig pakte zijn team de schaal. “Ik kon er toch wel om lachen.”

Het was in de vijfde minuut van de wedstrijd tussen de jongens onder 11 jaar van Berghem Sport en Tricht uit Gelderland. “Ik kwam een-op-een tegenover de keeper te staan en speelde de bal mooi langs hem in de korte hoek”, zo vertelt Seff op bijna volwassen wijze hoe hij de 1-0 maakte. De titel kon zijn ploeg amper ontgaan, ze had slechts één punt nodig.

"Alles van de scheidsrechter accepteren, is ons geleerd."

“Ik was zo blij dat ik mijn shirt uittrok en van het veld rende. Terug op het veld kreeg ik de gele kaart. Dat vond ik al raar. Waarom dan, dachten we eigenlijk allemaal. En toen moest ik ook nog voor vijf minuten aan de kant. Maar onze trainer, Niels de Visser, heeft ons geleerd dat we alles wat de scheidsrechter doet, moeten accepteren.” Seff was niet de enige die opkeek van de arbitrale beslissing. Niet onlogisch, want het is zeer de vraag of je een gele kaart mag uitdelen op dit niveau (de teams komen uit in de hoofdklasse). De KNVB kon maandag nog geen uitsluitsel geven.

“Er was geel-blauw vuurwerk en kinderchampagne."

Maar wat veel belangrijker was deze middag: het kampioenschap kwam niet in gevaar, al wist Tricht nog wel een 1-1 gelijkspel uit het vuur te slepen. Dat ene puntje was voor de thuisploeg voldoende om een feestje te kunnen vieren. “Er was geel-blauw vuurwerk en kinderchampagne. Daarna zijn we wezen zwemmen in Dierenbos in Vinkel en toen zijn we nog gaan bowlen”, vertelt Seff. “Maar het leukste van de dag was toch wel het moment dat de scheidsrechter affloot.”

De spelers van Berghem Sport vieren met vuurwerk hun kampioenschap (foto: Susanne van der Meijden).

En die straffen dan, neemt Seff hem die nog kwalijk? “Nee hoor, maakt niet uit. In het begin vond ik het raar, maar daarna kon ik er best om lachen. We wilden gewoon kampioen worden en hij heeft verder goed gefloten.”