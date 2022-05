Wielrenner gewond achtergelaten na ongeluk, doorrijder snel opgespoord

Een automobilist die er maandagavond in Oostelbeers vandoor ging nadat hij een wielrenner had geschept, is kort na het ongeval opgepakt door de politie. Het slachtoffer moest met de ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg.

Het ongeval gebeurde rond kwart voor acht op de Neereindseweg. De wielrenner werd aangereden door een auto met aanhanger. Hij belandde in een greppel en zijn fiets brak door de klap in tweeën. Een tweede wielrenner bleef ongedeerd.

Direct na het ongeval verspreidde de politie een opsporingsbericht via Burgernet. Mensen werden opgeroepen om uit te kijken naar een kleine gele auto met een vierkante aanhanger. "We kregen daarop snel meldingen binnen en vonden de auto terug in Middelbeers", aldus een woordvoerder van de politie. De vermoedelijke chauffeur is in zijn huis aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Na het ongeval werd de Neereindseweg tijdelijk afgesloten en kon een traumahelikopter landen in een nabijgelegen weiland. De gewonde wielrenner had flinke kneuzingen en is voor een medische controle per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

LEES OOK: Doorrijden na een aanrijding: dit zijn de gevolgen