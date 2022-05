Twee auto's uitgebrand, opzet wordt niet uitgesloten

De brandweer probeert de schade voor de drie wagens te beperken (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision Mediaprodukties). Een beeld van de bluswerkzaamheden (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision Mediaprodukties). Foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision Mediaprodukties. Volgende Vorige 1/3 De brandweer probeert de schade voor de drie wagens te beperken (foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media/SQ Vision Mediaprodukties).

Aan de Vughterweg in Den Bosch zijn in de nacht van maandag op dinsdag twee auto's in vlammen op gegaan. Dat gebeurde rond de klok van half drie. Een derde wagen raakte beschadigd.

Bij aankomst van de brandweer stond één voertuig in lichterlaaie en brandde een andere wagen aan de achterkant. Ze stonden vlakbij een oud tankstation. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar zeker twee voertuigen zijn onbruikbaar geworden. De politie heeft de eigenaren van de wagens op de hoogte gebracht van de branden en ze is een onderzoek begonnen. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De Vughterweg was tijdens de bluswerkzaamheden afgesloten. Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om de voertuigen af te voeren.