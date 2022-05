Man die 66-jarige Tilburger doodreed meldt zich bij politie

De bestuurder die maandagavond een voetganger in Tilburg doodreed en daarna door is gereden, heeft zich bij de politie gemeld. Het gaat om een 22-jarige man uit Rotterdam. Vlak na de aanrijding hield de politie al twee mannen (17 en 22) aan. Het slachtoffer is een 66-jarige Tilburger, die zijn hond aan het uitlaten was.

Het ongeluk gebeurde maandagavond op de Besterdring in Tilburg. Het slachtoffer liep met zijn hond over straat, toen hij werd aanreden door een auto. Volgens getuigen reed de auto op de verkeerde weghelft en is het slachtoffers enkele tientallen meters meegesleurd. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten.

De hond bleef ongedeerd en is door familie van de man opgevangen.

Mannen vluchten broodjeszaak in

De auto ging er na de aanrijding met hoge snelheid vandoor. De bestuurder zette de wagen stil op de Bisschop Sonniusstraat. Daar vonden agenten de auto uiteindelijk ook terug. De drie mannen die in de auto zaten, waren gevlucht richting een broodjeszaak aan de Veldhovenring.

In die broodjeszaak hield de politie twee Tilburgers aan, zij zaten vermoedelijk in de auto tijdens de aanrijding. Het gaat om twee mannen van 17 en 22 jaar oud. Een paar uur later meldde de bestuurder zich op het politiebureau. Alle drie de mannen zitten vast. De politie doet nog onderzoek naar het ongeluk.

Vierde incident met doorrijder

Het is het vierde incident in korte tijd in Brabant waarbij een auto na het veroorzaken van een ongeluk is doorgereden. De afgelopen dagen deden zich vergelijkbare ongelukken voor in Eindhoven, Uden en Oostelbeers. De automobilist die in Oostelbeers in de fout ging, is aangehouden.

Beelden van na het ongeluk in Tilburg: