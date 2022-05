Wouter weet eindelijk welke familie al 13 jaar op zijn bankpas staat

Wie is toch die mysterieuze familie die al 13 jaar op het bankpasje van Wouter Dortmans uit Veghel staat? Dat raadsel is eindelijk opgelost na een speurtocht op Twitter.

Dit verhaal begint 13 jaar geleden. Bij ING kan je een eigen ontwerp van je bankpas maken. Dat doet Wouter. Hij bedenkt een pas die precies lijkt op een Albert Heijn bonuskaart. "Elke keer als je dan wil betalen, zeggen ze dan dat het niet kan met je bonuskaart. Nou, kan dus wel", zegt Wouter. Maar als hij de pas thuis krijgt zit er iets heel anders in de envelop.

En dat blijft zo. Om de zoveel tijd krijgt Wouter een nieuwe pinpas. "Dan maak ik de envelop open, en jawel, de foto staat er nog steeds op." Toch blijft Wouter nieuwsgierig wie de familie is. "Ik heb al twee of drie pogingen op Twitter gedaan om ze te vinden. De laatste oproep pakte goed uit.

Het blijkt de familie van Rob uit het Zuid-Hollandse kustplaatsje Monster te zijn. "Die gast was ook verrast dat hij al 13 jaar op mijn pasje staat", zegt Wouter. "Het is alleen maar leuker geworden nu ik het weet." Of Rob nu het ontwerp van de Bonuskaart op zijn bankpas heeft gekregen, weet Wouter niet. Op die vraag heeft Rob niet meer geantwoord. "Zo blijft het mysterie nog wel een beetje", concludeert Wouter.