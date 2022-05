Drank uit zeecontainer geroofd vlak voor heropening van midgetgolfbaan

"Ronduit klote." Tom Sleenhoff, mede-eigenaar van Honderd BunderBos in Drunen, vat het kort en krachtig samen. Bij de midgetgolfbaan annex horecagelegenheid is zondagnacht ingebroken. "Alle sterke drank, enkele kratten cola en chocolademelk en de elektrische tuinapparatuur zijn weg. Een schadepost van duizenden euro's.

Honderd BunderBos was tijdelijk gesloten vanwege een verbouwing waarbij binnen en buiten alles vernieuwd werd. In juni moest alles heropend worden.

"Die drankvoorraad stond net als de apparatuur in zeecontainers. Een heggenschaar, kantenmaaiers, noem maar op. Daar staat het al jaren. De dieven hebben een gat geslepen in het slot en hebben alles meegenomen. Er zit geen alarm op de zeecontainers", vertelt Sleenhoff.

Camerabeelden

Hij heeft inmiddels aangifte gedaan. De daders staan op beeld. "Ze zijn niet binnen geweest in de horecazaak, dan was het alarm afgegaan. Maar ze hebben wel verschillende keren door de ramen naar binnen gekeken of daar iets te halen viel. Daardoor staan ze op onze camerabeelden."

De dieven namen er de tijd voor, weet hij. "We hebben camerabeelden waarop twee of drie mannen te zien zijn, van wie één op een witte scooter. Rond half tien hebben ze hier naar binnen gegluurd. Om tien voor vier kwamen ze terug. Een uur later reden ze met een scooter en een auto weg. Een kenteken is helaas niet te zien."

Overigens gaat de heropening in juni ondanks de inbraak gewoon door.