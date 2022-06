Kees heeft weer wat, al zit zijn vrouw er niet bepaald op te wachten

Dit was het eerste stilleven dat Kees namaakte met originele attributen. (foto:Femke de Jong) Kees heeft stad en land afgezocht om de spullen van "De aardappeleters' compleet te krijgen (foto: Femke de Jong) Kees bij het oude weefgetouw dat binnenkort in zijn tuin opgesteld wordt (foto; Femke de Jong). De scherven die in de achtertuin gevonden werden (foto:Femke de Jong). Alle stillevens zijn tot in detail bij elkaar gezocht (Femke de Jong) De lamp, de klok alle details op het schilderij wilde Kees hebben (foto: Femke de Jong) Volgende Vorige 1/6 Dit was het eerste stilleven dat Kees namaakte met originele attributen. (foto:Femke de Jong)

De 77-jarige Kees Rovers uit Nuenen is een druk baasje. Zijn huis ligt vol met boeken, aantekeningen en allerlei bijzondere voorwerpen. Momenteel stort hij zich op zijn beroemdste dorpsgenoot Vincent van Gogh. In zijn achtertuin staat namelijk de werkplaats van de timmerman die ooit de lijsten voor Van Goghs schilderijen maakte. Dit was voor hem de inspiratie om schilderijen na te bootsen met voorwerpen uit die tijd. Zijn vrouw wacht ondertussen lijdzaam af wat er komen gaat.

Kees is een creatieve sloddervos. Het ene project na het andere vraagt om zijn aandacht en dat resulteert onder meer in een verzamelwoede van wat sommige mensen rommel zouden noemen. Zijn vrouw ziet het allemaal gebeuren. "Zij bewaakt haar vierkante meter van de eettafel. Als ik daar iets laat slingeren is het huis te klein", zegt Kees bijna onderdanig.

"Het was alsof we een stap in de tijd terug maakten."

Zijn nieuwste project draait rond Vincent van Gogh. Kees kocht in 1989 zijn monumentale huis in het centrum van Nuenen. De wc was nog buiten en binnen was geen water. "Het was alsof we een stap in de tijd terug maakten."

De oude werkplaats van de timmerman van Van Gogh (foto: Femke de Jong).

Hij renoveerde het huis en ook het gebouw achter het woonhuis. Daar vond hij het kasboek van de timmerman en dat prikkelde zijn fantasie. "In het boek werd Vincent een aantal keer genoemd als opdrachtgever voor een lijst", vertelt Kees. "Als hier nog dit oude kasboek ligt, liggen in de bodem mogelijk nog meer herinneringen uit de tijd van Vincent die in 1883 in Nuenen kwam wonen." Daarop begon Kees te graven in zijn achtertuin. "Ik vond verschillende scherven waaronder die van oude bierpul met zo'n tinnen deksel. Ik moest toen gelijk denken aan een van Vincents schilderijen met daarop drie van zulke bierpullen." Op dat moment werd weer een nieuw project geboren: het reconstrueren van alle schilderijen uit de Nuenense periode van Van Gogh met oorspronkelijke voorwerpen uit die tijd.

In de oude werkplaats staan alle stillevens die Van Gogh in Nuenen schilderde al deze stillevens (foto: Femke de Jong)

In de oude werkplaats van de timmerman staan nu ruim 30 opstellingen, precies zoals ze ooit voor de ogen van Vincent moeten hebben gestaan. Kees struinde er vele rommelmarkten voor af en Kees slaagde erin om alles tot in het kleinste detail bij elkaar te vinden. Zo vind je bijvoorbeeld de complete 'Aardappeleters', van eettafel met pannen, Brabantse mutsjes tot en met de klok de klok. In een andere hoek staan nu nog een gigantisch weefgetouw en spinnewiel.

In deze opstelling gaat binnenkort een kunstenares aan het werk in Nuenen (foto:Femke de Jong)

Beide krijgen vanaf 25 juni de hoofdrol in zijn nieuwste projectje. Mevrouw Rovers kan opgelucht ademhalen. Dan komt een kunstenares Anneke Klein een week naar Nuenen om daar in de in de achtertuin te weven en spinnen zoals Van Gogh ooit tekende.

"MIjn vrouw is wel heel blij dat ik nu gedwongen word om op te ruimen."