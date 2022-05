9000 zonnepanelen maken dit distributiecentrum het duurzaamste van Europa

Tilburg heeft sinds dinsdag het duurzaamste distributiecentrum van Europa. Negenduizend zonnepanelen op het dak van bloempottenbedrijf Elho brengen drie keer zo veel energie op als er wordt verbruikt. Batterijen zo groot als zeecontainers slaan de energie op. Directeur Sebastiaan Dollevoet: “Ik wilde verder kijken dan m’n geldbuidel, ook rekening houden met de natuur”, legt hij uit. Dat zit volgens hem in zijn genen: “Mijn vader was in 2007 al met zonnepanelen bezig.”

Vanuit het distributiecentrum van Elho op bedrijventerrein Vossenberg gaan bloempotten het land in. Ondertussen wordt op het dak heel veel elektriciteit opgewekt.

Probleem is dat er tegenwoordig zo veel zonnepanelen zijn, dat het energienet het niet meer aankan. Maar daar is iets op verzonnen, vertelt Joost Haverkamp van zonnedakenfabrikant Sunrock. Op het dak van het distributiecentrum, voor het enorme veld aan zonnepanelen, geeft hij tekst en uitleg: “Het lukt Enexis niet meer om alle stroom te verwerken die op dit soort terreinen wordt opgewekt.”

Het heeft volgens Haverkamp geen zin op de netbeheerders te wachten: “Zij kunnen simpelweg niet op tijd alle kabels in de grond hebben en alle netstations uitbreiden. Dus dat moeten we slimmer doen.”

Zeecontainers

De oplossing: batterijen van het formaat zeecontainer: “Die slaan de energie op, op het moment dat de zon schijnt en er te veel stroom wordt opgewekt. En als er een wolk voor de zon komt en er is te weinig energie, wordt die geleverd door de batterij. Dus dat is een soort buffervat. Als de zon schijnt en de zonnepanelen leveren volop, is de batterij in een kwartier vol.”

Maar de plannen gaan verder. Als Dollevoet in de toekomst met elektrische trucks gaat rijden, zorgen de batterijen voor een buffer, legt Haverkamp uit: “Als je weet dat tussen tien en elf de elektrische trucks tegelijk moeten laden, kun je zorgen dat je batterij vol is zodat je geen stroom van het net hoeft te halen. Zo kun je zorgen dat je alle stroom voor de vrachtwagens uit de zonnepanelen haalt.”

Duur speeltje

Het is toekomstmuziek, geeft Haverkamp toe: “Het is een proefproject. We moeten nog onderzoeken hoe we de ideale balans vinden zodat we de batterij terug kunnen betalen, want het is een duur speeltje.”

Dollevoet is nu koploper qua duurzaamheid, maar hij is zeker geen roepende in de woestijn, zegt hij: “Je ziet in onze branche wel meer gebeuren. Mensen worden steeds bewuster. Eigenlijk zou ieder distributiecentrum zonnepanelen op het dak moeten leggen, maar mensen moeten durven en willen, want je moet er wel voor betalen.”