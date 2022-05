Hardleerse drugsbaron John H. stapelt straf op straf

De bekende drugscrimineel John H. uit Sint Willebrord krijgt nog eens drie jaar cel voor drugshandel en wapenbezit. Volgens de rechtbank in Den Bosch is bewezen dat hij in verschillende soorten drugs zoals cocaïne, ICE en amfetamine handelde. De straf komt bovenop de straf die H. nu al uitzit voor een cokedeal met undercoveragenten.

Hiervoor werd hij in 2019 veroordeeld tot acht jaar cel. H. was hiertegen in beroep gegaan en mocht die zaak in vrijheid afwachten. Sinds januari 2021 zit hij weer vast.

Toen hij nog op vrije voeten was, ging hij tussen 27 maart en 10 juni 2020 weer in de fout, aldus het Openbaar Ministerie (OM). In de nieuwe rechtszaak ging het met name over berichten die hij volgens de officier van justitie verstuurde via EncroChat, een van de versleutelde berichtendiensten die de politie bij een Europees onderzoek heeft gekraakt.

Onder de naam WordyWarrior zou H. contact hebben gehad met andere criminelen met bijnamen als Secretbelt, Resido en Securecobra. Ze spraken onder meer over de kwaliteit van een partij drugs en de verkoop daarvan.

H. zelf ontkent dat hij schuldig is. Hij stelt dat een Colombiaan die tijdelijk bij hem in huis woonde, verantwoordelijk is voor de gesprekken met de cryptotelefoon. Net als het OM vindt ook de rechter vindt dat onwaarschijnlijk, onder meer omdat de Colombiaan alleen Spaans sprak en de berichten in het Nederlands waren. Ook begon het berichtenverkeer al op 27 maart, terwijl de Colombiaan pas op 11 april in Sint Willebrord kwam wonen.

Ook wordt H. veroordeeld voor het bezit en mogelijke handel van verschillende wapens en munitie.

