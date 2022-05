Besterdring in Tilburg waar man werd doodgereden wordt 30 kilometerweg

De Besterdring in Tilburg, waar maandagavond een 66-jarige man werd doodgereden terwijl hij zijn hond uitliet, wordt een 30 kilometerweg. Dit jaar nog beginnen de voorbereidingen, maar de weg zal pas in 2025 klaar zijn.

Veel bewoners en ondernemers van de Besterdring in Tilburg klagen al jaren over de snelheid waarmee sommige automobilisten door hun buurt rijden. Vooral 's avonds is het vaak raak en veroorzaken de piepende banden en ronkende motoren veel overlast.

Maandagavond zorgde dat voor een dramatische gebeurtenis. De 66-jarige Gerard liet nog even zijn hond uit en kwam niet meer thuis. Hij werd aangereden door een auto met daarin drie mannen van 17 en 22 jaar oud. Ze reden volgens getuigen op de verkeerde weghelft. De bestuurder van de auto reed door na het ongeluk, maar meldde zich dinsdag bij de politie.

'Verkeershufter'

Een gemeentewoordvoerder geeft toe dat er inderdaad vaak ’s avonds te hard gereden wordt op de Besterdring, maar niet alleen daar. “Op meer wegen in de stad wordt er soms belachelijk hard gereden. Maar toch houden de meeste mensen zich aan de snelheid. Ik noem de man die gisteravond het ongeluk veroorzaakte een verkeershufter."

De aanpak van de Besterdring past in een plan om veel 50 kilometerwegen te veranderen, waarna er nog maar 30 kilometer per uur gereden mag worden. De gemeente haalde de aanpak van de Besterdring al naar voren op verzoek van ondernemers en omwonenden. In plaats van in 2027 is de weg twee jaar eerder klaar.

Voordat de eerste schop de grond in gaat moeten de plannen nog wel voorgelegd worden aan de bewoners van de straat. De eerste gesprekken daarover beginnen na de zomer al.

