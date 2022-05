Jan verloor zijn beste vriend bij ongeluk in Tilburg: 'Dit is afschuwelijk'

Ontreddering, verdriet en woede. Alle mensen die deze dinsdagochtend naar de plek in Tilburg komen waar maandagavond een man werd doodgereden toen hij zijn hond uitliet, kunnen er niet over uit. Onder hen is ook Jan Zoontjes, hij was de beste vriend van het slachtoffer. "Dit is niet te bevatten, we deden álles samen."

Jan schiet vrijwel meteen vol. Hij kende de man die maandagavond om het leven kwam al jaren. “Als iemand wegvalt nadat hij ziek is geweest, dan kun je daar vrede mee hebben. Dat kan gebeuren. Maar bij een persoon die zo vol in het leven stond en die altijd plezier had. En dat zomaar in één keer, dat kan helemaal niet. Dit is helemaal van de zotte, dit kan er bij mij niet in.”

Vooral het feit dat de bestuurder is doorgereden na de aanrijding, doet zeer bij Jan. Het slachtoffer zou zelfs meters zijn meegesleurd. “Zeker als je met meer mensen in de auto zit. Er had toch wel iemand kunnen zijn die had gezegd dat je iemand die is aangereden niet zo kunt laten liggen. Dit kan niet, dit valt niet goed te praten.” De bestuurder zou niet alleen op de verkeerde weghelft hebben gezeten toen hij de Tilburger omver reed. De indruk bestaat ook dat de wagen veel te hard reed. Dat is volgens Zoontjens geen verrassing. “Hier wordt heel hard gereden, zeker ’s avonds en ’s nachts.”

Het plotse overlijden van zijn beste vriend grijpt de Tilburger enorm aan. “Het is net een film. Mijn vrouw en ik hoorden gisteravond wel de sirenes, maar we zijn uiteraard niet gaan kijken. En nu hoor ik dat het mijn beste vriend is. Hij woonde bij ons om de hoek. We gingen samen op vakantie, vierden carnaval. We deden alles samen. En nu is het in één klap over en laat hij een vrouw en twee zoons achter. Dit is niet te bevatten, dit is heel moeilijk. En dit is nog maar het begin. Het wordt nog veel erger, het missen”, zegt Jan, terwijl hij met een zakdoek de tranen wegveegt. Bij Toon van Beurden, die ook in de buurt woont, overheerst vooral boosheid. Over het feit dat de auto op de verkeerde weghelft reed, dat de maximumsnelheid fors werd overschreden en dat er wel vaker te hard wordt gereden op de Besterdring.

Hij hoorde maandagavond een klap en dacht dat er iemand een spiegel van een wagen had afgereden. “Maar toen ben ik gaan kijken en zag ik dat er een man onder een deken lag. Hij was op slag dood, dat kan niet anders. Ben blij dat ik het niet heb zien gebeuren, maar het moet een afschuwelijk gezicht zijn geweest. Op straat kon je aan de hand van bloedsporen nog zien hoeveel meters hij is meegesleurd. Hij schijnt alleen zijn broek en zijn sokken nog aan te hebben gehad, de rest is eraf gesleept. En dat je na zo’n ongeluk nog durft door te rijden. Dat is verschrikkelijk, mensonterend. Maar ja, het schijnt een trend te zijn, he? Maar waarom.”