Spookslot van John was heidens karwei: 'Ieder skeletje met de hand gemaakt'

Foto: John Steijger Foto: John Steijger Volgende Vorige 1/3 Niet van echt te onderscheiden: John bouwde het Spookslot van de Efteling na

Hij is handig én enorm fan van de Efteling. John Steijger (52) uit Oisterwijk bouwde met engelengeduld en angstaanjagende precisie het hele Spookslot uit de Efteling na, inclusief dansende grafzerken en klapperende deuren. "Toen ik hoorde dat de attractie wordt gesloopt, dacht ik: nou wil ik 'm vereeuwigen."

Als 8-jarig jongetje schuifelde John voor het eerst aan de hand van zijn moeder het Spookslot binnen. De donkere catacomben, opzwepende muziek en spookachtige monniken, hij was meteen fan. En nu, 44 jaar later, is de fascinatie voor de griezelige voorstelling nog net zo groot. Vierhonderd uur prutste hij in zijn schuurtje aan zijn eigen kleine Spookslot, met minuscule schedels, grafzerken en doodshoofden.

Foto: John Steijger

Ook sloot hij een imposante hoeveelheid elektronica aan om de angstaanjagende scènes na te bootsen. "Voor al die bewegende deeltjes maakte ik asjes en verbindingsstangetjes", zegt hij. Een heel gepriegel, maar als elektricien draait hij er zijn hand niet voor om. "Er zitten ongeveer vijfhonderd elektronische componenten in", vertelt John. Het decor is zeer gedetailleerd. John gebruikte een speciale kunststof om alle onderdelen met een stanleymesje uit te snijden.

Daarna moest alles aan elkaar worden geplakt en geschilderd. "Soms liet ik een onderdeeltje op de grond vallen, en omdat het zo klein was, kon ik het niet eens terugvinden. Dan begon ik maar weer opnieuw", lacht John.

Het mini-Spookslot heeft een enorme hoeveelheid elektronica. (Foto: John Steijger)

Afgelopen maanden bezocht hij het Spookslot zeker tien keer, om te controleren of alle details voor zijn eigen creatie wel klopten. "Dan had ik iets gemaakt, maar kwam ik er tijdens een bezoekje achter dat het toch niet helemaal hetzelfde was als in de echte show. Dus dan moest ik weer iets afbreken en opnieuw maken."

