Sterre werd geraakt door glazen fles na Intents: 'Alles onder het bloed'

Voor de 25-jarige Sterre uit Kerkdriel eindigde het Intents Festival van afgelopen weekend ook zonder alcohol met een enorme kater. Zij werd zondagavond bij de uitgang geraakt door een glazen fles die het publiek in was gegooid en liep een flinke hoofdwond op die gehecht moest worden. Twee dagen later is ze er nog verdrietig van. "Hoe kinderachtig en zielig kun je zijn?"

“We hadden echt een hele gezellig dag gehad," begint Sterre, “maar toen we in de mensenmassa richting de bussen liepen, hoorden we ineens een klap. In eerste instantie voelde ik, heel raar, nog helemaal niks. Toen ineens mensen naar me begonnen te roepen en wijzen, voelde ik een pijnscheut, hoorde ik een piep in mijn hoofd en zat alles onder het bloed.”

“Gelukkig stond er bewaking langs het pad. Die hebben me water gegeven en de EHBO gebeld. Ik moest vervolgens, de wond aandrukkend, het hele terrein weer over richting de behandeltafel. Daar ben ik met vier spuiten verdoofd en de wond van vier centimeter gehecht. Best heftig allemaal.”

Lachende jongens

“Aangezien je jezelf lekker ‘veilig’ tussen het publiek hebt gehouden, vraag ik aan iedereen die op zondag 29 mei rond 23:15/23:30 uur vanaf deze uitgang het terrein af liep, mij een berichtje te sturen wanneer je wat hebt gezien of toevallig wat hebt gefilmd", schreef Sterre maandag in de hoop om achter de identiteit van de dader te komen.

“Eén meisje dat op dat moment achter me liep, vertelde dat ze een groep jongens lachend en snel zag weglopen. Maar het ging allemaal zo snel... We hopen dat we via Intents de camerabeelden terug kunnen kijken.”