Tabakswinkels niet bang voor prijsverhoging: 'Sigaret wordt delicatesse'

Een rondje langs verschillende tabakspeciaalzaken in de provincie leert dat veel winkeliers denken dat de prijs voor sigaretten inderdaad omhoog zal gaan. Maar of het echt veertig euro of meer wordt, zoals woensdagochtend naar buiten kwam, valt volgens velen nog te bezien. “Ze gooien in Den Haag wel vaker een balletje op”, zegt bijvoorbeeld Magda Dreverman van de gelijknamige tabakspeciaalzaak in Mierlo.

Zij maakt zich met haar 59 jaar niet zo’n zorgen over de kabinetsplannen. “Ik zing het nog wel even uit”, zegt ze woensdagochtend. “Dat is natuurlijk heel anders wanneer je nog jong bent en een tabakszaak hebt, want dit is een sterfhuisconstructie.” Blij is ze dan ook dat haar kinderen een ander pad hebben gekozen.

"Je ziet nu al dat mensen naar België gaan. Wordt er dan in Nederland minder gerookt of minder rookwaar verkocht?"

Vanaf 2024 mogen er in de supermarkt geen sigaretten meer worden verkocht. Dreverman hoopt dat ze dan in Mierlo, nog het enige verkooppunt van rookwaar zal zijn. Dat zou haar nog wat lucht kunnen geven. Ze moet het met haar zaak, die haar opa in 1939 begon, namelijk echt hebben van rookwaar. “En van dampen en vapen, de elektronische sigaret”, benadrukt ze. “Tijdschriften en kaarten daar doe ik niet aan.” Tegen het kabinet zou ze nog willen zeggen dat het weinig zin heeft wanneer Nederland als enige de prijs voor sigaretten zo verhoogt. “Je ziet nu al dat mensen naar België gaan. Wordt er dan in Nederland minder gerookt of minder rookwaar verkocht?”, vraagt ze zich af. Jolanda Lepelaars (51) van Tobacconist van Ravenstein in Valkenswaard blijft ondanks het nieuws van woensdag optimistisch. Dit terwijl ze de zaak, waar ze op dat moment al tien jaar werkte, pas anderhalf jaar geleden overnam. “Ik heb drie lockdowns overleefd, dus dit overleef ik ook wel”, zegt ze. Ze heeft veel vaste klanten en die zoeken volgens haar al naar alternatieven.

"Rutte denkt te kunnen bepalen wat iemand wel of niet mag. Daar hebben veel mensen wel een beetje genoeg van."

“Ze stappen bijvoorbeeld van een pakje sigaretten per dag over op twee sigaartjes per dag. Om daar vervolgens echt van te genieten. Alles wat we te veel doen, is slecht dus dat is dan een mooi alternatief.” Lepelaars verwacht zeker dat de prijsverhoging het gesprek van de dag zal zijn bij haar in de zaak. En de teneur van dat gesprek kan ze woensdagochtend ook al inschatten. “Meneer Rutte denkt te kunnen bepalen wat iemand wel of niet mag. Daar hebben veel mensen wel een beetje genoeg van.”

