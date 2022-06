Prijs pakje sigaretten naar 40 euro: 'Sleutel tot een rookvrije generatie'

Veertig euro voor een pakje sigaretten. In 2040 zou het, als het aan het kabinet ligt, zomaar zover kunnen zijn. Die prijs zal voor veel rokers echt te gortig zijn, denkt Paul von Hebel van een kliniek om te stoppen met roken in Breda. Hij ziet nu al dat financiële redenen voor rokers vaak de stimulans zijn om te stoppen.

"Terwijl een pakje nu nog 'maar' 7,20 euro kost", zo zegt hij woensdagochtend in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio.

De fikse prijsverhoging is nog maar een plan, beaamt hij. Maar dat dit de sleutel is tot een rookvrije generatie, daarvan is hij overtuigd. "Je ziet het in Australië waar een pakje sigaretten omgerekend nu al meer dan twintig euro kan kosten. Daar werkt het", weet Von Hebel.

We moeten volgens hem 'denken aan onze kinderen, de generatie na ons'. "Zien roken, doet roken. Dus ouders geef het goede voorbeeld en stop ermee", roept hij op.

Vaart maken

Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid wil met de prijsverhoging veel meer vaart maken met het terugbrengen van het aantal rokers. Nu steekt nog een op de vijf mensen wel eens een sigaretje op.

Maar met de prijs van veertig euro voor een pakje peuken, moet dat aantal omlaag naar zeven procent in 2040. Het uiteindelijke doel voor dat jaar is nog slechts vijf procent rokers, een op de twintig mensen. En helemaal geen rokers meer onder kinderen die nu opgroeien.

In het coalitieakkoord stond al dat de prijzen in stappen verhoogd moeten worden naar ongeveer tien euro per pakje in 2025. Toch denkt Van Ooijen dat verdere prijsverhogingen de beste manier zijn om ervoor te zorgen dat nóg minder mensen roken.

