Explosie in drugslab in Friesland: man uit Eindhoven zwaargewond

Bij een explosie in een drugslab in Friesland is een 21-jarige man uit Eindhoven zwaargewond geraakt. Er kwam ook iemand om het leven, over de identiteit van dit slachtoffer is nog niets bekend. Het onderzoek van de politie is nog in volle gang.

Hulpdiensten kregen dinsdagavond de melding dat er een brand was aan de Polderweg nabij het Friese dorp Haule. Eenmaal daar bleek al snel dat er geen sprake was van een brand, maar er was een ontploffing geweest in een drugslab. Daar kwam veel rook bij vrij. Door die ontploffing is iemand om het leven gekomen en is de Eindhovenaar zwaargewond geraakt.

In het pand stonden meerdere ketels die werden gebruikt voor de productie van synthetische drugs. Toen de hulpdiensten bij aankomst zagen dat het om een drugslab ging, werd de locatie direct een plaats delict.

Het drugslab zat in een pand achter een huis aan de Polderweg. "De bewoners zijn op een andere plek ondergebracht", meldt de politie. Volgens Omroep Friesland is het nog niet duidelijk wat hun relatie was met de slachtoffers.

Onderzoek in volle gang

Het onderzoek is nog in volle gang. Zo moet nog worden vastgesteld wie degene is die is overleden. Het is ook niet duidelijk wat de slachtoffers precies met het drugslab te maken hebben. De zwaargewonde man is nog niet verhoord over zijn betrokkenheid. "We proberen te achterhalen wat er in het pand precies is gebeurd en hoe de explosie plaats heeft kunnen vinden", meldt de politie. Er wordt ook nog onderzocht welke drugs er in het lab werden geproduceerd.