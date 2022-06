Laborant Harm gooit het roer om en gaat kaas maken: 'Iets heel anders'

Harm van Dijk uit De Rips besloot twee jaar geleden het roer helemaal om te gooien. Zijn baan als laborant bij een dierenarts zegde hij op, om kaasmaker te worden. Hij haalt de melk op bij de boer, maakt er kaas van in zijn eigen kaasmakerijtje. De boer verkoopt die vervolgens weer op zijn eigen bedrijf. De provincie is zo gecharmeerd van zijn project dat hij er een prijs voor kreeg.

Het idee was geboren, maar van laborant naar kaasmaker was toch nog wel een grote stap. "Ik heb bij veel mensen in de sector kennis op mogen doen en natuurlijk een opleiding gedaan. En via het Innovatiehuis ben ik in contact gekomen met Iwan, zodat het ook mogelijk werd." Iwan had de zakelijke insteek en investeringsmogelijkheden en zocht een enthousiasteling als Harm om samen te beginnen.

"Boeren zochten kaasmakers om hun melk te 'verkazen'. En dat sprak mij eigenlijk wel aan. Omdat het heel iets anders is." Hij moet er zelf ook wel om lachen, maar ziet nog steeds een rode draad: "Het is nog steeds in de agrarische sector."

Woensdagochtend staat hij om acht uur op de stoep bij Julia van Gerwen in Nuenen. Haar ouders hebben 90 melkkoeien. In het Zuivelhuisje naast de boerderij verkopen ze verse melk uit een tap, eieren, honing, zelfgemaakt appelsap, aardappels en nu dus ook kaas van hun eigen melk. Iets wat Julia al heel lang wilde, maar kaas maken kost veel tijd en die hadden ze niet. Harm biedt dus uitkomst.

Inmiddels haalt Harm bij zeven boeren in de omgeving melk op. 2000 liter past er in de tank op de aanhanger achter zijn bestelbus.

Met de melk in de tank rijdt Harm een half uur later naar zijn kaasmakerij in De Rips. Over acht weken ligt de kaas in het Zuivelhuisje, zo is de bedoeling.

In de rijpingskamer ligt een enorme hoeveelheid kazen. Van buffelmelk, met pesto, fenegriek, Italiaanse kruiden. Kazen van verschillende boerenbedrijven, met allemaal een andere smaak. "Dat is juist het mooie. We maken alle kaas op dezelfde manier. Dat ze allemaal anders smaken, is dus het verhaal van de boer zelf. Wat eten zijn koeien? Komen ze veel of weinig buiten? Alles heeft invloed op de smaak. Dat is dus meteen de bijzonderheid van die boer."