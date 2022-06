FC Eindhoven ziet hele aanval vertrekken en haalt eerste vervanger bij NAC

Het succeselftal van FC Eindhoven wordt steeds verder ontmanteld. Aanvallers Joey Sleegers en Jort van der Sande vertrokken al transfervrij en ook vleugelaanvaller Charles Andreas Brym vertrekt naar Sparta. De eerste vervanger voor in de aanval is inmiddels wel aangetrokken. Pjotr Kestens komt de Eindhovenaren versterken.

Dat bij FC Eindhoven veel spelers zouden gaan vertrekken is geen verrassing. De ploeg eindigde verrassend op een derde plek en dus wordt er flink getrokken aan de spelers van de Eindhovenaren. Sterker nog: inmiddels is de gehele aanval vertrokken. Dinsdag werd bekend dat Charles Andreas Brym vertrekt naar Sparta. De Rotterdammers betalen een transfersom aan de Blauw-Witten.

Zijn vervanger staat al gelijk klaar want woensdagmiddag presenteerde FC Eindhoven Pjotr Kestens. Ondanks dat een optie in het contract door NAC een paar maanden geleden nog werd gelicht mag de Belg gratis vertrekken naar FC Eindhoven. Wel is er een doorverkooppercentage bedongen.

Doelpuntenproductie

Naast Brym zijn dus ook Joey Sleegers en Jort van der Sande vertrokken. De drie vertrokken aanvallers waren samen goed voor 41 doelpunten dit seizoen, bijna 60 procent van alle treffers.

Een andere belangrijke speler Valentino Vermeulen vertrekt ook bij FC Eindhoven. Hij staat in de nadrukkelijke belangstelling van Borussia Dortmund II.

Ruilhandel

Inmiddels lijkt er een ruilhandel te zijn ontstaan tussen FC Eindhoven en NAC. Jort van der Sande maakte een maand geleden de overstap van De Aalsterweg naar Breda. Niet veel later bewandelde middenvelder Yassin Azzagari de omgekeerde weg. Pjotr Kestens is de derde speler die deze transferperiode een overstap maakt tussen NAC en FC Eindhoven.

Technisch manager Marc Scheepers geeft aan dat Kestens veel potentie heeft. "Pjotr is een snelle en behendige buitenspeler. Hij is nog jong en heeft de potentie om door te groeien tot een bepalende speler in het elftal. Ik ben blij hem toe te voeten aan onze selectie."

LEES OOK:

Droomseizoen FC Eindhoven eindigt in mineur: 'Dat doet pijn'