45 kilometer rijden om te tanken in Duitsland: 'Ook boodschappen gedaan'

Een flink lagere belasting op benzine vanaf dinsdag zorgt ervoor dat het prijsverschil met Nederland nu 40 cent is. Het zorgt voor drukte bij tankstations net over de grens in Duitsland. Daar zijn ook veel Brabanders te vinden.

De ochtend in Goch. Voor veel Brabanders is dit de makkelijkste plek om in Duitsland te tanken. Je hoeft er maar even bij Boxmeer de grens voor over. En dat is te zien bij de drie tankstations die aan de doorgaande weg in de Duitse plaats liggen. Elke pomp is wel bezet en er staan wel een auto of drie achter te wachten.

Een man van de Shell, een van de drie tankstations, stuurt iedereen naar een goed plekje. “Ja, ik moet het wel even begeleiden”, zegt hij. “Dan loopt het vlotter door. Maar het is met de drukte goed te doen nu.” Hij gaat snel weer verder. Even een vrouw helpen met tanken.