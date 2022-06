Koningin Máxima maakt parachutesprong in Breda: 'Heel erg spannend'

Koningin Máxima heeft woensdag in Breda een parachutesprong gemaakt. Dat deed ze toen ze een bezoek bracht aan de Defensie Para School (DPS) in Breda, die alle parachuteopleidingen binnen de krijgsmacht verzorgt.

Even leek het erop dat de geplande sprong niet kon doorgaan, omdat het aan het begin van de dag flink regende in Breda. Tegen twee uur klaarde de lucht genoeg op om een veilige sprong te maken.

De DPS leidt jaarlijks achthonderd tot duizend militairen op tot parachutespringers. De opleiding is in eerste instantie bedoeld voor de special forces van het Korps Commandotroepen en het Korps Mariniers. Ook de Luchtmobiele Brigade van de Landmacht krijgt er opleidingen.

De koningin sprak met militairen over hun opleiding en met instructeurs over hun werk en operationele inzet in missies. Zo ondersteunde de Defensie Para School onder meer missies in Mali en Afghanistan.

Na de uitleg kreeg koningin Máxima een rondleiding door de trainingshal, waar ze onder meer een demonstratie kreeg over parachutevouwen.