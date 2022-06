Worstenbrood is dé Brabantse lekkernij. Toch zijn er mensen die denken dat het nog lekkerder kan. Sausfabrikant Yildriz bedacht speciale worstenbroodsaus die alleen te koop is bij Jumbo: "Een romig zoete saus met milde mosterd naar Brabants recept." In de video zie je wat onze Brabantse proefkonijnen daarvan vonden.

Julia Kanters Geschreven door