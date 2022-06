Geboortegolf onder ooievaars in Dierenrijk

Een ware geboortegolf in Dierenrijk in Mierlo. Er zijn zeker 26 ooievaars uit het ei gekropen. Hoeveel roze of blauwe muisjes er op de gesmeerde beschuiten moeten, weten de dierverzorgers nog niet. 26 lijkt al veel, maar Dierenrijk verwacht volgend jaar nóg meer jonge ooievaars.

Corné Verschuren & Lola Zopfi Geschreven door

Dierenverzorger Martijn loopt donderdagochtend opgewekt door het park naar het eerste ooievaarsnest. "Het zijn er zoveel", vertelt hij. "Overal in het park kom je ze tegen." De ooievaars hebben zelf hun plekje uitgekozen. "We begonnen met onze eigen ooievaars. We hadden toen een nest of drie. Maar elk jaar werden het er steeds meer." Daarop besloot de dierentuin de ooievaars los te laten en ze hun eigen gang te laten gaan. "En nu hebben we dus dertien nesten, superveel!", lacht Martijn . Dertien nesten dus, met zo'n twee kuikens per nest. Daarmee is het een stukje drukker geworden in het park. "Maar de dieren laten elkaar met rust", legt Martijn uit. Hij wijst naar een nest dat midden in het verblijf van de chimpansees staat. "Ze kijken wel naar elkaar, maar ze doen niks en kunnen prima naast elkaar leven."

Dat er zo veel jonge ooievaars in de dierentuin geboren worden, komt volgens Martijn doordat de vogels terugkeren naar hun geboorteplek. "Als de ooievaars oud genoeg zijn om uit te vliegen, komen ze vaak na een tijd weer terug." Ook is de omgeving van Dierenrijk erg geschikt voor de jonge vogels. "Er zijn hier veel slootjes en weilanden, er is dus genoeg eten te vinden", legt Martijn uit. En dus groeit de populatie elk jaar weer. "We verwachten daarom ook dat er in de toekomst nog meer nesten met ooievaars komen." "Ik vind het superleuk natuurlijk", zegt Martijn. "En ook de bezoekers zijn enthousiast. We krijgen veel reacties dat de nesten er zo mooi uitzien."