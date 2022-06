Droomtransfer voor Valentino Vermeulen: naar onder 23 van Dortmund

Valentino Vermeulen van FC Eindhoven heeft een droomtransfer te pakken: De rechterflankspeler verlaat het Jan Louwers Stadion voor Borussia Dortmund. In Duitsland sluit hij aan bij het onder 23 team: “Deze transfer is dik verdiend en is ook meteen een groot compliment naar onze jeugdopleiding. Een schoolvoorbeeld van bouwen met talent!”, vertelt technisch manager Mark Scheepers.

Luuk van Grinsven Geschreven door

De 20-jarige Eindhovenaar maakte dit seizoen furore in het succeselftal van FC Eindhoven. Van oorsprong is hij rechtsback, maar dit seizoen voetbalde hij wat vaker als rechtervleugelmiddenvelder. Vermeulen maakte grote indruk met 4 doelpunten en 8 assists. In totaal speelde hij 74 wedstrijden in het blauw-wit.

"Na zo’n exceptioneel goed seizoen weet je dat er interesse van andere clubs komt."