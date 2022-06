Slapende vrouw betast in trein, drie mannen opgepakt

Drie mannen zijn dinsdagavond opgepakt omdat ze een slapende vrouw van 19 zouden hebben betast in de trein tussen Lelystad en Almere. Het gaat om twee mannen (22 en 26) uit de gemeente Cranendonck en een 27-jarige inwoner van de gemeente Westerwolde.

Het slachtoffer werd om kwart over elf 's avonds betast door een van de mannen. Een reiziger die ook in de trein zat, zag het gebeuren en greep in. Hij belde direct 112 en waarschuwde de conducteur.

Samen spraken ze de man aan. De getuige werd vervolgens bedreigd door de man en de twee anderen die in zijn gezelschap waren.

Het drietal kon kort daarna worden aangehouden bij station Almere.