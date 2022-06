112-nieuws: meerdere ongelukken op snelwegen • inval in stash-locatie

09.25

Een 48-jarige man uit Nuenen en een 30-jarige man uit Mierlo zijn maandagochtend aangehouden op verdenking van meerdere inbraken in vakantiehuisjes in Valkenburg. De politie kwam het tweetal op het spoor nadat in Maastricht een gestolen auto werd gevonden. Die auto was buitgemaakt bij een inbraak in een van die vakantiehuisjes. De Nuenenaar wordt voorgeleid. De 30-jarige man uit Mierlo is weer in vrijheid gesteld, maar blijft verdachte.