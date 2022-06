Clarinda op klaarlichte dag doodgestoken: ex krijgt 14 jaar cel en tbs

De 32-jarige Jeffrey van den D. moet 14 jaar de cel in voor de moord op zijn ex-vriendin Clarinda in Den Bosch vorig jaar. Ook is hem tbs met dwangverpleging opgelegd. Op klaarlichte dag bracht Van den D. zijn ex met tientallen messteken om het leven. Dat gebeurde bij het huis van haar ouders aan het Ploossche Hof.

De rechter concludeert dat Van den D. verminderd toerekeningsvatbaar is. Ook is er volgens de rechter kans op herhaling. Tegen de man uit Nieuwegein werd twee weken geleden 14 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Voor de rechtbank zei hij toen dat hij zichzelf kwijt was. Hij zou buiten de realiteit leven en werd gedreven door de angst om zijn dochtertje te verliezen.

Klaarlichte dag vermoord

De Utrechtse Clarinda liep begin september met haar 1-jarige dochter in een kinderwagen bij het Ploossche Hof. Ze had die bewuste 8 september de relatie met Van den D. beëindigd, op advies van de ggz. De twee hadden al langer een problematische relatie.

Ze hadden afgesproken verder te bellen zodra hun dochtertje bij haar ouders was. Maar zover kwam het niet. Van den D. viel Clarinda aan met een mes. Ze overleed pal voor het huis van haar ouders. Omstanders zagen het gebeuren en hebben Van den D. in bedwang gehouden tot de politie arriveerde. Daarom kon de man uit Nieuwegein snel in de boeien worden geslagen.

'Het is moord'

De rechter zei donderdag dat Van den D. vrijwel meteen begon te steken. Hij stak dertig keer. Vijf van die steken waren fataal. Volgens de rechter nam hij het mes mee om haar pijn te doen. Zelf zegt hij dat hij dat ook deed om zich te verdedigen tegen Clarinda. Dat laatste vindt de rechter ongeloofwaardig.

De man heeft na aankomst in Den Bosch een half uur op Clarinda gewacht. Toen liep hij doelgericht op haar af en begon vrijwel direct te steken. Hij had dus tijd en mogelijkheid om na te denken over zijn daad. "Het is dus een voorgenomen plan. Het is dus moord", zei de rechter donderdag.

Applaus van ouders

De rechter stelt verder dat Clarinda op een afschuwelijke manier op het leven is gebracht. "Het kind moet leren leven met het feit dat haar vader haar moeder vermoord heeft", aldus de rechter, die benadrukt dat de moord veel impact heeft gehad op de samenleving en de zus en ouders van Clarinda.

Er klonk applaus van de ouders na de uitspraak in de rechtbank donderdag. De moeder van Clarinda krijgt een schadevergoeding van 47.000 euro, de vader krijgt 17.000 euro schadevergoeding en het dochtertje krijgt 139.000 euro schadevergoeding.

Dreiging

Clarinda deed in de periode voor de moord al melding bij de politie van mishandeling en verkrachting door haar vriend. Ook zou hij hebben gedreigd hun dochter te ontvoeren. “We zijn een ongekend mooie en intelligente vrouw verloren", zei haar zus Anne-Marije twee weken geleden voor de rechtbank in Den Bosch. “Nota bene onder het raam van mijn ouders en in het zicht van een leeglopende supermarkt."

“Nog altijd hoor ik haar geschreeuw dat ons via de open schuifpui bereikte", sprak haar moeder twee weken geleden.